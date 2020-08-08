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孔劉晒爆肌相 女Fans尖叫

2020-08-08 列印
■孔劉被教練公開了他的爆肌照片。
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　　韓國男神孔劉最近被健身教練公開了兩張晒爆肌照片，立即引來女Fans不停尖叫。該教練原來已指導孔劉健身長達10年，他更稱孔劉是一個健身狂迷，每日都花上二至三小時操肌！有時更會一日到健身中心兩次，他還開玩笑說：「我見孔劉的時間比見媽媽還要長，Fans都羡慕吧！」他更稱孔劉有段時間要接受嚴格的減磅訓練，當可以較為放鬆的日子時，孔劉亦十分節制，每次都會打電話問清楚可以吃多少肉及喝多少啤酒。

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