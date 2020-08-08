捲「天王嫂訓練營」風波 方媛高調分享 獲城城冧爆慶生蜜照

潘瑋柏上月底宣佈與內地網紅、號稱「最美空姐」的宣云（Luna）閃婚，但Luna和郭富城的老婆方媛（Moka）卻被點名與疑是「天王嫂訓練營」導師的「Amy姐」有關連，兩女與「Amy姐」的合照被網民瘋傳惹來議論紛紛，她們隨即先後獲另一半力撐。潘瑋柏透過唱片公司回應，強調「清者自清，謠言勿信」；城城則被發現9度按讚方媛的微博帖文，而方媛昨日被發現刪除當年和城城拖手認愛的相片及帖文，但在昨晚卻分享多幅城城日前為她慶生的甜蜜合照！



昨日有網民發現方媛（Moka）刪除她當年轉發郭富城與她拖手公開認愛的微博相片和帖文，惹來其他網民揣測，或是被「天王嫂訓練營」事件影響，而在周三踏入33歲的方媛，又未有發表老公為她慶生的消息，她更被網民發現，竟刪除了2015年底，轉發城城首度分享與她在車內的拖手認拍拖照片和帖文，令不少網民議論紛紛！而城城則亦被發現，在方媛的微博帖文連按了九次讚，看來是力挺老婆之舉。



「遲到2天的生日照」



方媛其後在昨晚再出招，罕有地在微博貼出數幅與城城的恩愛照及一家四口的溫馨照，似要力證與城城的關係未有受傳言影響，她更直言是「遲到2天的生日照」，看來是要反擊被指未獲老公陪伴慶生的閒言閒語。當中更有兩夫妻做出心形手勢的甜蜜照，城城更露出招積的表情呢！



而潘瑋柏宣佈與內地網紅宣云（Luna）的婚訊後，Luna即被起底指疑參與過「天王嫂訓練營」，潘瑋柏所屬的唱片公司就傳言指，「清者自清，謠言勿信」，並指潘瑋柏一直以來不會向公司分享私人事宜，唱片公司亦不便回應。網傳「Amy姐」涉及的「天王嫂訓練營」行徑，被指是讓追隨者透過旗下導師指導，以整容、分享吃喝玩樂照片營造上流生活、刻意結交明星及名人等手段，達致結識有錢伴侶甚至是釣得金龜婿為目的。







