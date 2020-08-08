沈殷怡獻熒幕初吻 Anson Kong被彈未夠靚仔

Mirror成員Anson Kong（AK）將推出新歌《蝸牛》，特別找來識於微時、憑《美女郊遊遊》等節目爆紅的沈殷怡（Shirley）擔任MV女主角。《蝸牛》的歌詞以AK的愛情故事為藍本，Shirley在MV演AK的女朋友，當中有恩愛的鏡頭，亦有Shirley孤單的畫面，AK在MV中則是後知後覺的男友，更後悔到流下男兒淚！



Shirley更為AK於MV中獻出熒幕初吻，AK的紳士表現令她安心演下去，「佢事先問可唔可以錫臉或者錫其他地方，大家都係想個MV好睇，最後即使親密鏡頭有啲尷尬都唔緊要，觀眾覺得好睇就OK了。」問AK可會是理想男友類型？Shirley笑說：「我鍾意白白淨淨高大哨牙，AK笑咗我十幾年，話邊有人鍾意人哨牙，但我呢個癖好到口依家都戒唔到。佢成日都問我佢靚唔靚仔，以我嘅標準，有啲進步空間囉！」