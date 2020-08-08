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陳蕊蕊泰國拍戲難捨大象

2020-08-08 列印
陳蕊蕊泰國拍戲難捨大象
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　　陳蕊蕊和前香港拳王葉文龍（Kim）合演、赴泰國拍攝的新片《金袍拳王》，將於愛奇藝平台上映。葉師傅透露，該片拍攝過程十分艱辛，拍攝團隊投入很多心力製作，希望會獲得好成績。Kim最難忘一幕是，跟蕊蕊與大象在泥池中練泰拳和嬉戲，畫面浪漫溫馨，現場池中卻有大量泥巴和大象排泄物！Kim當晚因出現嚴重過敏及紅腫發燒等症狀入院！

　　經幾日拍攝，蕊蕊坦言非常喜歡其中一隻大象「馬里奧」，離開時更是依依不捨。蕊蕊在一場騎馬戲擦傷大腿，她無奈道：「鏡頭中英姿凜凜是需要代價的！」
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