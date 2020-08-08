  • 2020年8月8日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 新冠肺炎全民檢測行蹤盛智文旅遊警示

日報新聞 > 娛樂

為《乾爹》MV喊戲 Kenny搞到成屋紙巾

2020-08-08 列印
■Kenny感謝白只指導演喊戲。
■Kenny在MV中有浸在浴缸的晒肌鏡頭。
Previous Next

　　關智斌（Kenny）近日推出新歌《乾爹》及MV，他說第一次聽到該曲旋律已很喜歡，即想找黃偉文填詞，「我們認識好多年，記得有一年我告訴他生日願望是：『好想快點再有機會可以唱到你的歌詞。』所以這首《乾爹》是願望成真的禮物。」

　　Kenny在《乾爹》MV內除了有濕身晒肌的鏡頭益Fans外，亦要接受演技大挑戰，他要一take過拍攝2分20秒的內心情緒鏡頭，事前更特別找來好友白只幫手，上幾課演戲班，Kenny說：「佢畀咗好多意見我，為了這個shot，在家中練了幾晚戲，喊到成屋都係紙巾，哈哈！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd