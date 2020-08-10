與未成年O靚模開房 ﻿山下智久﻿﻿新歡多戀史﻿

日本型男紅星山下智久成功打入國際劇集市場，但前日被爆涉與17歲高中生、未成年混血O靚模飲酒及開房，女方更被爆出曾誇口有過6位男友！網上及資料圖片



山下智久前日被爆出疑與未成年少女到酒店開房的醜聞，該名少女事後被網民及傳媒起底，指她是17歲混血學生兼模特兒Maria（愛子）。《週刊文春》爆料指她當晚到夜店時，隱瞞屬未成年，尊尼事務所指山下當日不知她的年齡，但未提及是否和女方開房事宜。



網民連日來不斷對愛子起底，揭出她參與網上電視台節目《戀愛周末Homestay》時，曾提到喜愛拍拖及經常換男友，當時16歲的她自稱曾有過6位男友，平均每個月就換畫！網民和傳媒亦紛推測究竟誰是爆料人，有指可能是愛子的友人放料予傳媒！



