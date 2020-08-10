珉娥第三度輕生獲救

韓國女團AOA前成員權珉娥，上月大爆在隊中10年以來受隊友智珉欺凌，令她患上抑鬱及恐慌症，更曾兩度割脈輕生獲救。珉娥前晚再上載𠝹手照及發文稱要輕生，幸被現時所屬公司人員發現到其家將她送院接受治療，沒有性命危險。



珉娥前晚更貼長文並「點名」舊東家和前隊友，「我不想委屈地走。申智珉、韓勝浩（FNC娛樂代表）、金雪炫你們好好活着吧……我死了也要折磨你們。」珉娥的舊東家FNC昨發聲明，正式向她公開道歉，並希望她早日康復，並承諾認真處理被珉娥指控的債款及收入不清事宜。



