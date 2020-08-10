﻿myTV SUPER 1台重點10時半時段 天氣女神黃婉曼《搬家》 再次跳出香港

今日myTV SUPER 1台開台啦！myTV SUPER 1台將會不斷為大家製作及搜羅各類型精節目，致力提供最全面的觀賞體驗，率先登場節目有首套myTV SUPER Original黃婉曼的《搬家》、馬浚偉的《緣來自咖啡》、黃淑儀(Gigi姐) 添食之作《Gi味俱全2》以及黎耀祥和阮兆祥的《雙祥見》。全新自家製節目《搬家》，今日於myTV SUPER「搬家專區」隆重首播，觀眾亦可在明晚10時30分在myTV SUPER 1台觀賞該節目，各位觀眾記得密切留意！



天氣女神黃婉曼(Icy)當年憑着一句「跳出香港」為人所認識，今次擔任《搬家》的主持再次帶觀眾跳出香港了解更多外國生活小貼士。在節目中Icy分別從投資物業、日常生活、子女教育以及搵工創業等等範疇，加上專家教路，探討搬家外地人士所面對的問題，還會請來在外地生活的朋友以過來人身份分享日常生活點滴。



重返娘家主持歎時光飛逝



黃婉曼離開TVB多年，問到今次返娘家主持節目同之前有否大分別?Icy表示十年前於新聞部工作，主要是做記者及比較多的幕後工作，今次是真正在TVB主持一個節目，所以有一種圓滿、長大的感覺，亦感到時光飛逝。「今次可以應用到之前在其他電視台或活動學習到的經驗，很慶幸及珍惜可以做自己喜愛的工作。」



教育囡囡主張冇壓力學習



問到作為兩位女兒的媽媽，Icy有否為她們計劃未來升學之路?Icy說:「自己的教育方向是主張自然及快樂中成長，之前都是讓小孩就讀國際幼稚園，即使現在疫情關係要留在家中，亦希望用不同的方法與他們玩耍，例如角色扮演，通過玩耍中學習，未來方針亦都是希望他們不會在壓力下學習及成長，或會待小朋友長大，再看看他們比較適合哪一種教育方式。」



為小朋友由市區搬到新界



黃婉曼曾到日本藍帶廚藝學校學整法國麵包，所以請她分享當時在外地學習的苦與樂。她透露當時自己到日本居住，是一個很好的體驗，發現每一個國家都有自己的文化，學習了很多當地人良好的生活方式，例如培養了要準時的好習慣、進行垃圾分類、多乘搭公共交通工具，甚至是行路，笑言當時所行過的路都比以前多。而Icy最近亦有為囡囡搬家，「因為疫情比較嚴重，小朋友都在家學習，亦不敢外出，由本來較密集的地區，搬到新界有室外空間的地區，希望小朋友除了留在家中之餘，亦有戶外空間去玩耍。另外最近因為搬家亦將自己的衣帽間改裝成小朋友的Playroom。」



*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



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