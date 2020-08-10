﻿《東張西望》不談有否酒駕 楊明遭暫停警隊宣傳活動

楊明前日凌晨駕車在半山疑失控剷上石壆，其後涉「拒絕提供血液樣本」被捕，其後獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。楊明在案發後當晚，接受無線節目《東張西望》視像訪問，但全程未有言明事發前有否飲過酒，而曾在劇集演過警察的他，月前獲警方邀請以劇集機場特警造型拍過防止網上情緣騙案宣傳短片，並於警方網上頻道播放。警方發言人前日表示，案件定必秉公辦理。有關人士涉及警隊的宣傳活動將會暫停。



楊明前日凌晨駕值百萬元房車，駛經半山馬己仙峽道時疑失控越線撞欄，房車衝前六十米騎在石壆，路經駕駛者見狀報警。楊明其後被警員救出，未有接受酒精呼氣測試，更須警員攙扶上救護車送院。警方表示，楊明在意外後未有接受酒精呼氣測試，更涉嫌拒絕提供血液樣本而被捕，報稱不適的他，被送往瑪麗醫院治理後獲准保釋，須於下月上旬向警方報到。事發後不久，楊明女友莊思明接獲通知，在胞姊莊思敏駕車接載下趕抵現場了解，她期間拿着手機不停通話，神色凝重。



「撞及政府公物感抱歉」



楊明獲保釋後，當晚接受無線節目《東張西望》視像訪問，但全程未有言明交通意外前有否飲過酒。楊明透露，自己撞傷盆骨及感頭暈，身體應無大礙，提及意外經過時他說：「當時開車回工作室看劇本時，在山頂道轉彎處搶軚，撞到石壆欄杆，出現短暫斷片……看到報道說見差人扶我，就以為我飲了酒要人攙扶，拒絕酒精測試。」他解釋是撞車後頭暈，狀態不太清醒，所以那一刻做不到測試，警方第一時間獲救被困的他出來，沒時間做「吹波波」，又指是警方評估狀況先將他送院。楊明指意外撞及政府公物及欄杆感抱歉，又稱因遲睡狀態不好，駕車時分神搶軚才釀意外，事件已交律師處理。而莊思明則向傳媒稱，不清楚楊明車禍前去向。莊思敏昨日現身到大澳，對於楊明涉酒駕？要否為他澄清有否飲過酒？莊思敏稱：「我不方便回答，等他們自己講。」



警方發言人前日回應傳媒查詢時表示，有關案件的涉案人已被拘捕，現正保釋候查，須於9月上旬向警方報到。案件交由港島總區交通部跟進調查，警方定必秉公辦理。至於有關人士涉及警隊的宣傳活動將會暫停，已上載警隊網頁及社交媒體專頁的影片會視乎性質及內容再作適當安排。



楊明仍有《逆天奇案》及《伙記辦大事》兩劇未出街，《逆》跟內地同步播放，預計下月送檢，未知案件會否影響該劇出街。而楊明在《伙》劇巧合地扮演交通警，本報記者月前就曾攝得他穿上戲服等埋位時，未知是否因當時女友身陷「借筆風波」被部份網民炮轟，楊明似愁爆不停扯煙。黃夏蕙昨日則在社交網發帖指呻有人「有燉湯唔飲」，「身為公眾人物，疫情期間有燉湯唔飲，去飲酒……咪搞到個社會添煩添亂！我身為長輩，擺明係正面教訓你！」