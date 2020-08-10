﻿TVB導演確診 佳麗戴膠口罩 賴琦媛陳楨怡躋身港姐15強

無線（TVB）娛樂新聞台一名導演確診新冠肺炎，《2020香港小姐競選》記者會昨日如期舉行。TVB發言人昨日表示：「上周五娛樂新聞台一導演通知公司他母親確診新冠肺炎。昨晚他通知他也確診，並已送醫院。該導演近期在家工作，但於8月3日及5日兩天曾回公司剪片。現追蹤到期間與該導演可能有接觸的同事約30人，公司會安排他們接受檢測，亦通知了有關懷疑緊密接觸者不用回公司工作。該導演在二樓的工作間及曾到過的錄影廠已經安排清潔消毒。」



傳媒昨日進入電視城如常要經過消毒機及探體溫等防疫措施，眾佳麗在台上戴上透明膠口罩露出面容，受訪時則各自戴上各式口罩防疫。大會在記招公佈15位晉級佳麗名單，大熱佳麗：陳楨怡、侯嘉欣、廖慧儀、陳煦凝和郭柏妍，以及背負食煙及亂拋煙頭等負面新聞的賴琦媛也順利晉級。連佳麗、范倩雯及梁懿婷三位佳麗則被淘汰出局，連佳麗更眼濕濕表示考慮明年捲土再來！賴琦媛坦言能入圍感到很開心，問她是否已戒煙？她堅稱沒有吸煙習慣，近幾日沒吸煙。