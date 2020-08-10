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﻿曾志偉亡妻朱錫珍 低調設靈

2020-08-10 列印
■曾志偉和太太朱錫珍在2012年出席兒子婚禮合照。資料圖片
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　　曾志偉的太太朱錫珍本月3日病逝，昨晚在大圍寶福紀念館為朱錫珍設靈，家人在黃昏時份抵達打點，不時見到有工作人員進出；未有通知傳媒採訪，安排低調。紀念館方面昨日亦有派出保安人員看守，拒絕傳媒採訪。志偉的好友先後低調到場致祭，包括：吳君如與老公陳可辛、鍾鎮濤與老婆范姜、戚美珍、杜德偉的老婆Ice及邵氏高層樂易玲等。
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