疫情影響歌曲製作進度 ﻿Retroll Hip Hop﻿﻿盼如期出專輯﻿

組合Retroll Hip Hop由《全民造星II》第7名的Hugo（丘凱雄）及其餘參賽者Jerry、Angus、Heartgrey、繼文及另外四名成員組成，他們第一首作品就是決賽當晚演繹的《山下見》。他們本來計劃暑假推出首張迷你專輯《The Story Of Mountain》，但受疫情影響不但未能拍MV，連新歌錄音一樣受影響，所以能否如期暑假推出專輯，一切要視乎疫情發展。採訪：杜淑霞



其實組合早在《全民造星II》比賽前已組成，最初成員包括：《全民造星》參賽者Lokman、Dee、Alton，以及繼文、Angus和Lil Wai，之後隨着Lokman、Dee、Alton離隊，再加入Jerry、Heartgrey和Hugo，最後再有三名來自其他組合的神秘成員，Retroll Hip Hop才正式誕生。



意想不到的迴響



講到《山下見》在《全民造星II》決賽當晚大受歡迎，Hugo話當晚冇想太多，只想為個人目的出發，「之前A組試過唱原創Hip Hop歌好有型，可惜我冇份，所以好想出番啖氣，將自己有份創作嘅作品帶去更大舞台，仲可以同埋兄弟一齊上去，所以真係估唔到會咁好反應，嗰晚之後仲有咁大迴響，完全係意想不到。」



談到未來發展，由於9位成員都有其他工作，加上他們是獨立組合，所以未來除了組合形式發展，各自都會以個人或其他單位製作音樂，他們坦言不想用這個組合來綁住大家發展。不過，在疫情下他們的工作確實大受影響，身為舞蹈員的Jerry和Angus異口同聲說：「教舞蹈班同表演工作停晒，老實講我哋玩音樂都係靠跳舞嚟支撐。」Heartgrey本身仲有組合VOB及DJ工作，但暫時都停晒，連帶他們為製作專輯亦大受影響，Hugo說：「因為我哋想延續《山下見》有合唱團原素，但係一直都錄唔到音，連MV都唔知拍唔拍到，所以暑假出唔出到呢張專輯，都要睇返疫情發展。」



