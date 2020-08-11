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《精神病》結局大團圓 金秀賢徐睿知咀足1分鐘

2020-08-11 列印
■金秀賢與徐睿知終成眷屬。
■金秀賢和徐睿知最後一集咀足1分鐘！
■徐睿知與吳政世推出童話書後，與金秀賢開露營車旅行。
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　　金秀賢和徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》前晚播出大團圓結局，兩位主角終成眷屬，平均收視達7.3%，首都圈收視達8.5%，刷新該劇新高。最後一集中，金秀賢和徐睿知咀嘴錫足近1分鐘！徐睿知和金秀賢的自閉症哥哥吳政世合作的童話書出版，三人駕露營車去旅行，吳政世想繼續畫童話書，翌日要求離開，並叫金和徐繼續旅行，金秀賢看到哥哥終能獨立生活，感動落淚，情節甚催淚。

　　金秀賢前晚就結局表示︰「感謝大家這段時間收看，各位都辛苦了。我說過這是一部治瘉劇，自己也從中接收許多正能量，希望大家能從中獲得治瘉和安慰，就算有事也沒有關係。」徐睿知亦在網上留言︰「看到非常孤獨的高文英的傷口時，我很心痛。和鋼太、尚泰成為家人，治瘉過程非常感人，演高文英受到很多喜愛，感到很幸福。」

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