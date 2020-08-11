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疑冷對珉娥受欺凌　雪炫新劇面臨杯葛

2020-08-11 列印
■珉娥受欺凌多年，雪炫被指袖手旁觀。
■珉娥公開控訴，因受智珉欺凌而退團。
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　　韓國女團AOA前成員權珉娥，上月大爆遭舊隊友申智珉欺凌長達10年，珉娥日前第三度輕生，幸獲救無性命危險，她隸屬的公司昨日透露，珉娥已出院，並將與母親同住，以後其母會陪她覆診，珉娥完全康復前暫停止演藝活動。

　　珉娥日前爆出第三度輕生後，有網民再次點名鬧爆申珉智和AOA最紅的成員雪炫，珉娥曾指控雪炫對於她被欺凌袖手旁觀，有網民發起杯葛雪炫主演、飾演警察的新劇《日與夜》，有網友留言質疑「加害者居然飾演警察」！電視台方面則表示，除非雪炫主動請辭，否則將按原定計劃繼續拍攝。另外，珉娥的Fans在首爾地方警署請願平台，向警方申請調查珉娥遭欺凌事件，警方暫未有回覆。圖：資料圖片

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