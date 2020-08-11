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羅志祥又做運動「試水溫」

2020-08-11 列印
■羅志祥的社交網已關閉讓網民留言的功能。網上圖片
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　　羅志祥（小豬）月前被舊愛周揚青揭破偷食兼愛「多人運動」渣男真面目，愛情與事業雙失，潛水多時的他早前頻更新社交網站，晒做運動情況為復出「試水溫」。小豬昨日就上載打高爾夫球照片，並留言稱因運動領悟很多人生道理，「請你來親身體驗……你將會被這項運動羞辱，我已經被羞辱了好幾回了，繼續練球，因為我要征服它，加油。」曾被封為「多人運動員」的他，未知是否要靠做運動來重製健康形象。

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