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Aka努力搽去疤膏

2020-08-11 列印
■短片中的Aka，上唇的傷疤明顯。網上圖片
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　　女團Super Girls隊長趙慧珊（Aka）早前被狗咬傷嘴唇縫9針留下疤痕。Aka傷瘉後，昨於社交網「露面」，上載一段化妝短片，親自示範上妝過程。她留言道：「簡單化個妝畀你哋睇（剪片唔簡單），邊個Look好睇？」Aka在片中未有刻意遮掩傷痕，用心地換了多個造型，網民紛大讚她很有心思，隊友李靜儀亦大讚Aka「叻叻」，當有朋友問及傷勢時，Aka道：「努力搽緊去疤膏。」余香凝亦大讚她「勁」，Aka就即言：「唔勁，搞咗好耐。」

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