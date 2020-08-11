﻿家人遵遺願喪禮從簡 曾志偉亡妻火化 擇日海葬

曾志偉的太太朱錫珍上周病逝，家人前晚為她設靈，昨日舉行火化儀式，擇日海葬。曾志偉接受傳媒訪問時透露，朱錫珍離世前已病了一段時間，「她病咗十個月，兒子好乖成日陪住她」，一家人已有心理準備；亡妻喪禮從簡是遵照她的遺願。



曾志偉安排太太朱錫珍的遺體昨日於寶蓮寺火葬場進行火化，早上8時許，他與長子曾國祥、新抱王敏奕、幼子曾國猷等親友，以黑色素服現身火化葬場外，乘坐專車到寶蓮寺為朱錫珍舉行法事。寺院工作人員先為曾志偉等人量體溫，他進入會場前向記者雙手合十。曾志偉等其後到火葬場，僧侶亦乘專車到場，場內隨即傳出誦經聲，相信是進行法事。約中午12時，眾親友跨過小火盆陸續離開火葬場。曾志偉與曾國祥齊接受傳媒訪問，談到為朱錫珍低調進行喪事，曾志偉透露是太太的遺願，父子跟隨她的意思，又指太太是低調的人，加上疫情關係，不想聚集太多人，他說太太離世前已病了一段時間，一家人亦有心理準備，並以她最想的方式完成遺願。



不捨得太太離世



志偉說：「太太臨終時，所有家人都在身邊，其實對她來講有晒心理準備，我哋都係，唔係太突然，她亦唔需要痛苦，因為她病咗十個月，兒子好乖成日陪住她，過程中我哋最唔想她有痛苦。（太太患上哪一類癌症？）其實有好多種。」志偉直言必然不捨得太太離世，家人都是佛教徒，對生死有概念，又指太太生前經常做義工結善緣，在寶蓮寺做了多年義工積下不少功德，故獲大師一口答應協助後事。



曾國祥透露，母親的遺願是海葬，母親亦不想麻煩別人，希望一切從簡，遺體火化後會擇日舉行海葬儀式。談到月前憑《少年的你》奪得今屆香港金像獎最佳導演獎，是否其母收到最好的母親節禮物？他坦言最開心是當日跟媽媽在醫院看直播，宣佈他得獎後，和媽媽擁抱又喊又笑好開心，很感恩能讓媽媽看到他有小小成果。曾志偉與曾國祥其後回寶蓮寺用解穢酒，並有為傳媒安排齋宴。