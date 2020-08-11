﻿準亞姐驚現34D「口罩美人」

《亞洲小姐競選2020》昨日安排佳麗面試，亞視高層陳偉傑指今屆亞姐將分為香港、海外、大灣區及網上4個賽區。12位參賽者質素參差，1號吳燚曦、12號盧淑儀及13號蔡小蝶均曾參選今屆港姐失利。



自信爆棚一族有11號牛筱予，來自廣東的她算是「口罩美人」，戴上口罩只見上半臉頗省鏡，除下口罩就要扣分，她透露體重不夠100磅，但強調上圍有34D，自稱在公開大學讀書近三年，但仍不懂廣東話。她不承認矮，自稱在「中國校花大賽」入過三甲，自信憑內涵及才藝搶分。6號馬嘉韻自爆14年參加TVB世界盃的「粗口台」入行，私下偶爾會嬲到講粗口。