﻿黃婉曼為女搬家犧牲衣帽間

歐霸八強悉數移師德國中立場，同時改以一場定勝負，狼隊今晚在杜伊斯堡鬥西維爾。狼隊鋒將艾達馬查奧爾和魯爾占美尼斯皆備受豪門注視，據指二人的留隊機會也不大。為證明自己身價，他倆今仗勢領軍力剋西維爾，主勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 自一八年由賓菲加來投後，魯爾占美尼斯立即在狼隊踢出身價，此子今季各賽事收錄廿一球，包括上仗歐霸十六強次回合主場2:1擊敗奧林比亞高斯時攻入一球。盛傳此子的出色表現已引來祖雲達斯和曼聯等豪門垂青，有傳前者已作正式斟介，前紅魔後衛里奧費迪南直言：「我認為狼隊很難留得住他，他已證明自己能在...

2020-08-11