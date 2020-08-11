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﻿黃婉曼為女搬家犧牲衣帽間

2020-08-11 列印
■婉曼透露新居有花園，讓女兒能有更多活動空間。
■婉曼邀得黄祥興分享在法國生活的點滴。
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　　黃婉曼昨日為myTV SUPER 1台主持新節目《搬家》，邀得黄祥興擔任嘉賓，分享在法國生活點滴。婉曼透露，老公曾在澳洲留學，覺得墨爾本很適合退休及讀書。

  婉曼最近亦搬家，因疫情持續大半年，小朋友困在家太悶，所以搬到空氣較清新的郊區，有花園給兩個女跑跑跳跳，她更犧牲衣帽間改做玩具房，兩位女兒非常開心！另外，無線昨日透露，因應娛樂新聞台有導演確診，無線安排可能有接觸的職藝員接受新冠病毒測試，結果全屬陰性。



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