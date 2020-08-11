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﻿超欣組豪門女團載歌載舞

2020-08-11 列印
■（左起）超欣、姚安娜及袁九兒的合照在網上瘋傳。
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　　賭王何鴻燊四房細女何超欣，曾被賭王大讚「靚到不得了」，學業成績亦甚好，與猷君同為美國麻省理工大學高材生，社交圈子豐富及活躍。

　　現年21歲的超欣與華為CEO任正非的二女姚安娜，以及內地富商袁亞非的女兒袁九兒是好友，三人一幅短裙露腰Look，看來儼如韓國女團造型的相片在社交網瘋傳，她們更互相標注對方，自稱是「創造營2020（偶像女團真人騷）2.0」！據悉，她們以此造型在生日派對舞台上載歌載舞，反應熱烈！
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