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吳彥祖工作陣地移至美國

2020-08-12 列印
■吳彥祖親揭回流美國原因。
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　　吳彥祖近年將工作陣地轉移到美國， 近日他接受陳哲廬主持YouTube節目訪問。吳彥祖透露工作陣地返回美國的原因是為了下一代：「因為我長大時沒有太多唐人在大銀幕演戲，但過了30年，現在見到，所以有種使命感，覺得有責任為下一代籌謀，所以在美國、歐洲還是全世界長大的亞洲小朋友，可以知道自己係可以成為明星或演員！」

　　吳彥祖透露籌備拍攝以籃球為主題的電影，因疫情影響被迫叫停，現在正努力籌錢及準備劇本。

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