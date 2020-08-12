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張建聲收入減　留家抗疫慳錢

2020-08-12 列印
■張建聲開心在疫巿仍有工作。
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　　張建聲日前在觀塘為hmvod粵語版3D動畫連續劇《西遊》及電影版《再見悟空》配音，開工當日撞正香港實施全日禁堂食的第一日，張建聲惟有到附近商場買漢堡包返錄音室開餐。張建聲表示疫情爆發後，自己收入大減，他笑言解決方法是Stay Home，除了因為疫情，亦可以「慳啲使」。

　　提到他在《西遊》中聲演反派「帝釋天」，張建聲表示在配笑聲時，突然跳掣「招積」上身，展露了在網劇《反黑》中反角「招積」的招牌笑聲，自己都嚇了一跳。

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