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《半澤2》連續四集收視破22%創佳績

2020-08-12 列印
■堺雅人與香川照之合演的《半澤2》收視報捷。
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　　日本神劇《半澤直樹》相隔7年再由堺雅人、香川照之等原班人馬拍攝續集，開播以來一直有好成績，大前日播出的第四集獲22.8%收視，雖然比上一集23.2收視微跌0.3%，但連續四集均破22%收視。《半澤2》加入了市川猿之助等歌舞伎演員，而堺雅人扮演的半澤，在第四集竟與上輯的大奸角香川扮演的大和田聯手對付市川猿之助，即成為熱話。香川昨日在社交網提到劇中有很多粗暴語言，他很不好意思，所以將社交網頭像改成他下跪的照片，再次成為網民熱話！

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