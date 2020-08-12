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郭奕芯陳欣妍沙灘爆胸戰

2020-08-12 列印
■郭奕芯大開中門。
■陳欣妍亦豁出去！
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　　ViuTV節目《辣伙頭‧開火》安排眾參與者分組對決，郭奕芯、陳欣妍、沈殷怡、余逸思、陳海寧等到戶外為星級食客ERROR，準備夏日特色午餐。眾美女廚師大派福利，穿上火辣泳裝在沙灘濕身玩遊戲，當中以郭奕芯、陳欣妍的水着最為養眼！ERROR在兩組烹調期間不時搗亂，令眾人哭笑不得！

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