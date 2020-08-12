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備戰《港姐有問題》　陳楨怡捱通宵爆瘡

2020-08-12 列印
■（左起）陳楨怡和謝嘉怡齊錄影特備節目。
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　　無線昨安排15位準港姐錄影特備節目《港姐有問題》，候選佳麗陳楨怡稱為此通宵背熟資料，搞到額頭爆瘡！她指主持提問涉及語文、地理及歷史，自言在語文方面較有優勢，通宵背資料令她回想起讀大學捱夜的日子，亦會努力練習口才及天才表演！海外佳麗謝嘉怡因中文不好，要將翻譯提問及通宵背熟，未有時間請教提名人肥媽。

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