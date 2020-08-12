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莊思敏又避談楊明炒車

2020-08-12 列印
■楊明日前炒車後，因涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。
■莊思敏出席網台節目。
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　　莊思敏昨日和邵音音出席網台節目，她日前在石澳露面，避談妹妹莊思明的男友楊明駕車自炒被捕後獲保釋事件，當被問到會否擔心楊明要負法律責任？以及他幾時開工？莊思敏均表示，不會回應關於楊明的事。

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