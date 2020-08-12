﻿首做男一劇 網民籲罷睇 森美獨家剖白：尊重每一個人諗法

去年嘅社會運動，森美多次有感而發，亦曾試過喊住做電台節目！由他處男擔正嘅無線新劇《過街英雄》將於下周一晚八時半首播，因為政見不同，有網民要求TVB停播，甚至發起罷睇行動。對於首部男一劇捲入顏色風波，森美表現平靜：「我唔係一個政客，我尊重每個人嘅諗法。」



在TVB 14年，森美終於等到做男主角，新劇《過街英雄》其實已拍畢兩年，本安排於上年尾播出，由於當時社會氣氛緊張、警民關係欠佳，不利踩界題材，所以改播洪永城及湯洛雯主演嘅《丫鬟大聯盟》，而《過街英雄》先安排於海外推出。



全靠羅蘭姐點醒自己



今年終安排劇集於暑假黃金靚期播出，估唔到又有罷睇暗湧，對於有政見不同嘅網民的激動行為，森美有話要說：「其實由寫故事到拍攝至出街，係經過編劇、編審、監製等多重審視，套劇係唔涉及任何政治，只係講正義感，作為藝人做好自己工作就得啦！」他又以前輩羅蘭姐作例子：「做藝人有時好擔心角色同自己有冇衝突？曾經請教過羅蘭姐，佢就話『自己係虔誠天主教徒，但又拍好多鬼片，呢啲只係關於工作職業，唔代表係本人。』呢個都係前輩教我嘅諗法，我覺得真係好好。不過，每個人都有自己嘅睇法，唔可以將自己一套睇法去迫人認同，我又唔係一個政客，如果我係一個政客，我梗係想你跟我啦！如果唔係嘅話，都冇必要因為大家諗法唔同而唔開心，我尊重每個人諗法。」



學習唔傷感情的爭拗



過去一年嘅社會運動令森美有所啟發，「大家學懂一樣嘢，就算阿爸同子女、兄弟姊妹都可以有唔同睇法，如果因為咁而憎咗大家，一聽就知道件事係有唔啱啦！爸爸同個仔諗法唔同，唔通就冇父子做咩？我覺得呢個諗法真係唔應該。」森美還說就算唔講政治，屋企大小事都可以有爭拗。「好似買部電視機，揀大細都有得拗，問題係點樣喺爭拗過程中唔傷及感情，呢啲就係要學習嘅地方。」問他有否信心和平解決得到唔同立場爭拗？森美答得堅定：「香港人冇嘢係解決唔到嘅，我對香港人有信心。」



避開撞子孫根而拗柴



森美在新劇中，有場戲要他從小型貨車頂跳落嚟，再用腳叉住動作演員個頭落地，其間發生拗柴裂骨意外，森美講返呢件意外都覺得幾好笑：「本身係好安全，但第一次拍時我個褲頭挨落動作演員個鼻度，我個重要部位好痛，對方就好陰功，佢個鼻對住我嘅子孫根。所以第二Take就一就，落腳時唔啱位，踩咗落榻榻米中間，隻腳楔咗入去拗柴，哈！我終於講到動作演員好威嘅一句：『冇事，唔緊要，拍埋佢！』」







採訪：方騫平 場地：The Code 服裝：Blaack



