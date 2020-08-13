﻿抗疫「救世煮」 Homemade甜品狂吸脂 厚切千嬅超市急掃千四蚊水果

46歲楊千嬅自誕下兒子Torres後，一直都冇放棄幕前工作，但因為年初爆發新冠肺炎，所有Show同工作一律取消。忽然清閒的千嬅，留港抗疫期間變番做「丁師奶」，為老公和囝囝努力鑽研廚藝，短短4個月已升呢「烘焙達人」，整New York Cheese Cake同焗南瓜牛奶布丁，連帶體重都一齊飆升！日前，千嬅同司機現身IFC超市，並喺10分鐘內光速掃走約1,400蚊的日本超靚水果，見千嬅嘅身形向大碼進發，Oversize長袖衞衣都遮唔晒巨躉同粗髀，抗疫肥真係害人不淺！



因為上月爆發第三波疫情，政府勒令食肆禁晚市堂食，不少人被迫留家煮飯，但「丁太」楊千嬅卻樂在其中，由一開始瘋狂焗蘋果批、紅蘿蔔蛋糕、芝士蛋糕等，到後來煮埋咕嚕肉、醉雞翼、豚肉燒賣、黑豚肉流心蛋飯糰等，廚藝火速Upgrade，難怪一直覺得千嬅不懂煮飯的丁生，都喺IG晒命話「咁落去好快變豬」、「日日做運動都唔掂」、「佢希望喺短時間之內將我谷肥」，仲封老婆為「蛋糕女王」、「救世煮」，把口真甜！



司機陪買水果



見老公狂讚又引到班網民流晒口水，千嬅呢舖下廚癮完全停唔到，一得閒就挑戰新食譜再放上網呃Like。好似近日疫嚴峻情，大部份幕前工作又再叫停，日前唔使開工的千嬅就同司機快閃中環IFC買食材。當日下午4點幾，攝氏30幾度，仍穿藍色長袖衞衣襯黑色長褲的千嬅，戴上口罩殺入超市，一入去就直接走到冷藏櫃前揀選水果，估計她準備再整甜品。



側身真係好厚



雖然只係整畀家中兩位「大爺」食，但千嬅一啲都唔馬虎，眼中只有日本空運的高質水果，包括一抽約460蚊的日本黑提子、一抽約530蚊的日本香印青提子、一Pack兩個約340蚊的日本山梨縣黑色印章大糖領桃及約70蚊兩個的日本喬納金蘋果，合共盛惠1400大元！全程用咗唔夠10分鐘，千嬅便火速去Cashier埋單走人，而同行的司機哥哥就幫手推住幾袋嘢，一齊落停車場取車返歸。相信抗疫期間邊煮邊食增磅唔少，千嬅一步出超市彎腰整理物件，下身「豪華臀」與厚切大髀無所遁形，目測起碼脹咗一個碼，睇嚟千嬅要跟丁生一齊去做吓運動嘞！



採訪：張詠森