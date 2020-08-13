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﻿抗疫「救世煮」　Homemade甜品狂吸脂 厚切千嬅超市急掃千四蚊水果

2020-08-13 列印
速戰速決 ■千嬅全程只花了數分鐘便買齊水果走人，正面望千嬅身形都幾橫。
現幸福肥 ■疫境下做回「丁師奶」的千嬅日日下廚，仲陪兩父子食到發晒福，睇吓佢對髀幾穩健。
鍾情日貨 ■千嬅主攻日本貴價水果，最終購入桃、提子和蘋果。
盛惠千四 ■千嬅找數後，司機哥哥就幫手拎嘢。
歸心似箭 ■外面不宜逗留太耐，千嬅離開超市後便直接去停車場取車回家。
在職婦女 ■12年，楊千嬅為丁子高誕下兒子Torres後仍努力工作。
謹慎抗疫 ■千嬅連喺屋企下廚都戴上口罩，好小心。
蛋糕女王 ■愛上整Cake的千嬅廚藝大躍進，更獲老公封為「蛋糕女王」。
老公捧場 丁子高多次於社交網冧讚太太廚藝了得，是家中大廚。早前，他仲特別點名這道「日本牛肉飯」好食到不得了，又呻抗疫期間俾千嬅谷到肥晒，搞到要瘋狂做運動！
﻿抗疫「救世煮」　Homemade甜品狂吸脂 厚切千嬅超市急掃千四蚊水果
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        46歲楊千嬅自誕下兒子Torres後，一直都冇放棄幕前工作，但因為年初爆發新冠肺炎，所有Show同工作一律取消。忽然清閒的千嬅，留港抗疫期間變番做「丁師奶」，為老公和囝囝努力鑽研廚藝，短短4個月已升呢「烘焙達人」，整New York Cheese Cake同焗南瓜牛奶布丁，連帶體重都一齊飆升！日前，千嬅同司機現身IFC超市，並喺10分鐘內光速掃走約1,400蚊的日本超靚水果，見千嬅嘅身形向大碼進發，Oversize長袖衞衣都遮唔晒巨躉同粗髀，抗疫肥真係害人不淺！

        因為上月爆發第三波疫情，政府勒令食肆禁晚市堂食，不少人被迫留家煮飯，但「丁太」楊千嬅卻樂在其中，由一開始瘋狂焗蘋果批、紅蘿蔔蛋糕、芝士蛋糕等，到後來煮埋咕嚕肉、醉雞翼、豚肉燒賣、黑豚肉流心蛋飯糰等，廚藝火速Upgrade，難怪一直覺得千嬅不懂煮飯的丁生，都喺IG晒命話「咁落去好快變豬」、「日日做運動都唔掂」、「佢希望喺短時間之內將我谷肥」，仲封老婆為「蛋糕女王」、「救世煮」，把口真甜！

司機陪買水果

見老公狂讚又引到班網民流晒口水，千嬅呢舖下廚癮完全停唔到，一得閒就挑戰新食譜再放上網呃Like。好似近日疫嚴峻情，大部份幕前工作又再叫停，日前唔使開工的千嬅就同司機快閃中環IFC買食材。當日下午4點幾，攝氏30幾度，仍穿藍色長袖衞衣襯黑色長褲的千嬅，戴上口罩殺入超市，一入去就直接走到冷藏櫃前揀選水果，估計她準備再整甜品。

側身真係好厚

雖然只係整畀家中兩位「大爺」食，但千嬅一啲都唔馬虎，眼中只有日本空運的高質水果，包括一抽約460蚊的日本黑提子、一抽約530蚊的日本香印青提子、一Pack兩個約340蚊的日本山梨縣黑色印章大糖領桃及約70蚊兩個的日本喬納金蘋果，合共盛惠1400大元！全程用咗唔夠10分鐘，千嬅便火速去Cashier埋單走人，而同行的司機哥哥就幫手推住幾袋嘢，一齊落停車場取車返歸。相信抗疫期間邊煮邊食增磅唔少，千嬅一步出超市彎腰整理物件，下身「豪華臀」與厚切大髀無所遁形，目測起碼脹咗一個碼，睇嚟千嬅要跟丁生一齊去做吓運動嘞！

採訪：張詠森
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