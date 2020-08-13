珉娥自殘後發文向外界道歉

韓國女團AOA的26歲前成員權珉娥，上月在社交網控訴受AOA隊長智珉欺凌長達十年，患上抑鬱症後更兩次割脈。珉娥上周六又再發文鬧爆智珉及前事務所FNC韓勝浩會長，並上載割脈的恐怖照片，幸而及時送院救治。珉娥前晚發文向外界道歉，「有很多人為我擔心，但我又一次讓大家失望，真的對不起。今天聽了韓勝浩會長說話，感受到他的真心，讓事情變成這樣子，我真的很後悔。」珉娥又稱對不起AOA歌迷，會認真接受治療。



