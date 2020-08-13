珉娥自殘後發文向外界道歉
相約車上交收中伏 網購名錶劫案頻生 「勞」迷被搶63萬
二手名錶備受追捧，惹起劫匪垂涎，相關搶劫案近日頻生。一名手錶發燒友透過網上平台洽購三隻共值逾六十萬元勞力士，他昨晨零時應約到達大埔一個停車場，登上「賣家」的私家車廂交收，期間有兩車駛至，八名持刀賊人把...
2020-08-13
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中國大使：舉動不利地區和平 美軍機南海活動逾二千次
中美關係緊張持續。美國總統特朗普聲稱，如果自己輸掉大選，中國將會擁有美國，美國人屆時就一定要學說中文。南海問題上，中美軍事角力，中國駐紐西蘭大使吳璽受訪時，提及本年上半年，美國軍機在南海活動達二千多次...
2020-08-13
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「自拍熊」擅闖民居睡覺 終遭捉走放生深山
七月在墨西哥奇平克生態公園有一隻黑熊「Chipi」與女遊客「白拍」，而成為全球「網紅」。沒想到這場爆紅，反而為牠惹來影響「熊」生的不幸。BBC報道稱，這隻「自拍熊Chipi」已被當地工作人員抓捕並實施...
2020-08-13
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屋苑紛錄市價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺花都廣場8座高層F室，面積413方呎，兩房間隔，以544.3萬獲承接，呎價13179元，屬市價，據悉，買家為自用客。原業...
2020-08-13
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核心通脹按月漲0.6% 華府訂購疫苗 杜指升289點
新冠肺炎疫苗的工作漸露出曙光，繼俄羅斯推出疫苗之後，美國政府亦表示，向生物科技公司Moderna訂購一億劑測試的疫苗，消息不但令該股即時彈升一成，亦利好整體市場氣氛。美股杜指早段升186點，見2787...
2020-08-13
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全「文」造星第三炮 萊比錫馭「病馬」
RB萊比錫教練拿格斯文堪稱造星高手，中堅歷卡斯蘇尼和射手迪姆華拿正是其得意之作。今晚歐聯八強在葡萄牙里斯本鬥馬德里體育會，這名三十三歲人氣少帥將展開新一輪造星企畫，對象便是中場尼干古，此子能傳擅射可勝任多個位置，將帥勢合力領軍淘汰受疫情影響的牀單軍團，主勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 拿格斯文只得三十三歲，但一六至一九年執教賀芬咸期間，一手捧紅當時名不見經傳的歷卡斯蘇尼，這名身型高大卻用球能力出色的中堅一七年鯉躍龍門加盟拜仁慕尼黑。拿帥今季入主萊比錫，又將迪姆華拿改造成入球效率極高的射手，今夏轉投車...
2020-08-13
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【善待動物】Audi松鼠兄弟情
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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馮盈盈低胸搶鏡 王浩信無懼阿倫點「燈」
譚詠麟（阿倫）過往開金口睇好的藝人往往星運平平，被部份網民封為「娛圈燈神」的他，前晚在微博力讚王浩信在無線新劇《反黑路人甲》中的演出恍如「周星馳及黃子華混合體」，王浩信亦無懼被點「燈」，大方感謝阿倫支...
2020-08-13
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社論——「缺德王」拖抗疫後腿
本港新冠肺炎疫情反覆，由早前高峰期每天破百宗確診，至近日回落至雙位數字，反映市民加緊做好個人衞生，而當局的加辣限聚令亦產生效力，疫情有慢慢受控的勢頭，往後能否「清零」，有賴大家繼續努力，現在疫情仍處於關鍵時刻，竟然有人不肯配合當局追蹤潛在患者的工作，對防止病毒擴散極為不利，有關行為缺乏公德心，應受強烈譴責。 據衞生防護中心指出，前日確診的一名印傭，曾租住旺角長興大廈九樓一個單位，但該單位業主不肯交代近期租客的資料，令當局追蹤同住者遇上困難，即使警方一度查詢，但業主仍不合作。當局唯有呼籲近日新聘請外傭的僱主，必須詢問傭工最近曾否短暫租住相關處所，以防病毒入屋。 類似不配合防疫...
2020-08-13
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馬場浮世繪——周日轉播克蘭芝一哩賽
新加坡馬會昨日公布，周日「克蘭芝一哩賽日」的排位，當日共編排十四場賽事，香港馬會轉播第六至十三場，開跑時間為下午二時三十分，至於全日賽事重頭戲克蘭芝一哩賽乃當地第十二場，亦即香港越洋賽事第七場，今屆賽事出馬滿十六匹，全部負一二六磅，最高分馬為上屆跑第五的「快意恩仇」，由法國騎師鮑兆霖主轡，排第二為去年新加坡金盃盟主「克林」，另外練馬師克萊門出馬五駒。 新加坡自上月十一日復賽之後，由於是閉門比賽，加上只有極少數場外投注站開放，即使當地馬會全力催谷馬迷開設戶口投注，目前每次賽事投注額，依然只有四月停賽時的六成左右，今次香港賽馬會轉播克蘭芝一哩賽日，正好為當地馬會，帶來一筆可觀收...
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