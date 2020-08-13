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83歲Trini Lopez新冠肺炎病逝

2020-08-13 列印
■Trini Lopez的名曲包括《Lemon Tree》。
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　　60年代歌手Trini Lopez周二因新冠肺炎病逝，享年83歲。他自15歲起在樂隊擔任Big Beats結他手，19歲時樂隊簽約大型唱片公司，其後他作獨立發展，更被法蘭仙納杜拉簽到旗下唱片公司。其名曲包括《If I Had A Hammer》、《Lemon Tree》等，唱歌外，他亦曾演出1967年經典戰爭片《十二金剛》。他的音樂曾出現在《七人一個卜戴倫》、《太陽神13號》等電影。

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