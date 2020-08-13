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渡部建社交網疑被黑客入侵

2020-08-13 列印
■有鄰居指，佐佐木希與渡部建仍一起外出。
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　　日本女星佐佐木希的諧星丈夫渡部建，兩個月前被揭發背妻搭上多名女子，更愛約女子殘廁幽會。形象盡毀的他全面停工，亦沒更新社交網，到昨日其社交網突然更新，轉載了一間麵包店的評論，但10分鐘後就刪除了留言。有網民懷疑渡部建錯手更新社交網，亦有人認為可能是被黑客入侵！

　　至於佐佐木希一直被指沒打算離婚，日前有鄰居見到二人帶着兒子一起外出。而日前有兩名Youtuber利用渡部殘廁幽會過撟，在原宿車站的殘廁播放AV片，偷拍路人的反應，結果被警方拘捕。



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