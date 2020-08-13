岑建勳謝寧代女否認企跳

岑建勳與前妻謝寧的女兒，昨早傳出於尖沙咀住宅內反鎖企圖輕生，警員接獲報案到場了解，事主其後返回屋內但再次反鎖在房中，警方再接獲報警求助，談判專家到場協助。至下午事主返回安全位置後，由救護車送院治理。據悉，女事主為岑建勳及謝寧的女兒岑寧童，兩人另有一名幼女岑寧樂，岑與謝寧於05年離婚；而岑建勳與另一前妻劉天蘭育有一女岑寧兒。



岑建勳與謝寧其後就女兒被傳企跳表示︰「阿女企跳是誤傳及完全錯誤的，沒有這回事。她是身體不舒適而家裏傭人緊張打了三條九，所以才會有警察出現，才有這個誤傳。」



