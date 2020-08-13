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確診者曾到旗下食店　 林夏薇：已全面消毒

2020-08-13 列印
■林夏薇和老公上月慶祝結婚5周年。
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　　有新冠肺炎確診者本月4日曾光顧林夏薇旗下筲箕灣食店，薇薇昨以短訊表示：「之前收到通知，已進行全面大消毒，加強防疫措施，可以放心，希望大家都身體健康！」

　　另外，ViuTV方面透露，一名製作部員工昨日確診，其最近曾到過的場所會消毒及深度清潔，有密切接觸的同事已隔離及將接受病毒測試。

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