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陳柏宇妻宮外孕痛失第二胎

2020-08-13 列印
■符曉薇在社交網分享感受。
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　　陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）月前宣佈懷第二胎，但因宮外孕致輸卵管爆裂，6月緊急切除左邊輸卵管，她昨於社交網坦言一度幻想胎兒仍健在，幸獲過來人鼓勵重新振作。老公在她做手術前跟她的鹽水袋碰杯，笑指老公賤格但能逗她笑。陳柏宇昨日坦言與太太大受打擊，雖然很傷心，但不會因而沉淪。

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