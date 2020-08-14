頂着大肚密密出新作 ﻿Robynn﻿﻿歌曲送忘母作禮物﻿

葉晴晴（Robynn）自Robynn＆Kendy休團後，在音樂上沒有停下腳步，繼英文歌《Lost Forever》再推出英文新作《Fifth of May》，6月宣佈佗B的她，頂着大肚仍密密出歌，她解釋既要安撫一眾未能接受休團消息的粉絲，也因新歌正是送給已故母親的禮物，回覆母親一封未寄給她的信，對於即將為人母的她在這個時間演繹，別具意義。採訪：杜淑霞、攝影：Catcha Studio



新歌《Fifth of May》的靈感來自Robynn病逝的母親，「媽咪喺我出道嗰年年初離開，之後每年佢生忌5月5號我都會返舊屋，睇吓佢啲遺物懷念吓佢，有年就發現咗一封佢冇寄到畀我嘅信，當時我應該啱啱去咗美國讀書，佢話好引以自豪我同家姐都考到大學，因為佢冇機會讀到大學，覺得自己英文唔叻，呢首歌就好似回信畀佢咁，話佢聽我o依家過得好好，亦希望將呢首歌送畀世界上所有母親。」



睇B狀況出歌



將為人母的Robynn坦言演繹上也受影響，「本來我寫歌嘅時候係未有BB，到錄音時知道有咗，感受真係會有唔同，歌詞都有少少調整，好彩錄音時自己忍到冇爆喊，但係好感動。」Robynn自爆佗B頭3個月日日攬住個馬桶做人，但堅持出歌。除了想送禮物給母親外，更想答謝粉絲，「點解咁急做歌，係宣佈休團之後，好多fans覺得好突然好唔開心，我想話畀佢哋聽我唔會放棄音樂，本來諗住做完今年啲歌先專心生B，點知BB比預期早咗出現，最初都擔心做唔到歌住，因為初頭真係不停嘔，日日攬住個馬桶好辛苦，但係踏入第4個月就穩定好多，趁嗰陣時個肚冇咁大就即刻去拍埋兩首歌嘅MV。」預產期是年底的她，還希望趕時間多推出一首歌，「我好享受o依家全部嘢可以自己控制，始終組合會有啲限制，之前自己寫咗好多歌，都想快啲畀到大家聽，不過要睇吓BB狀況先決定。」



