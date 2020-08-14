為做好演員暫不談情 ﻿陳曉華﻿﻿擇偶要識打機同下廚﻿

陳曉華最近在劇集《迷網》飾演Madam「蕭美婷」，這是她18年當選港姐冠軍後，第一套參與的作品，第一日開工難免緊張，她笑指當日繞住劇中男友朱敏瀚竟驚到手震。不過經過幾套劇洗禮，她已由緊張到享受演戲樂趣，現在單身的她甚至為了專心做個好演員，決定暫時不談情，但講到擇偶條件，她仍雀躍話鍾意男仔愛打機，兼識得整嘢食。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 服裝：Claudie Pierlot 場地：花木日本料理



陳曉華自中大畢業即參加港姐，嚴格來說港姐是她第一份工，演員工作對她更加陌生，所以第一日開工特別緊張，由於要拍與朱敏瀚的拍拖戲，但兩人只在試造型時見過一面，根本不熟絡，令她好難忘，「第一場戲我要繞住佢隻手，我隻手有少少震，好彩佢叫我唔使驚，因為係wide shot嚟睇唔唔到。」



拍過3套劇之後，陳曉華明白演員不易做，不過亦好享受忘我的感覺，「真係仲有好多嘢要學，好似拍《迷網》要揸車，但自己冇車牌，於是即刻去考，希望第時拍戲有用。但做演員最好玩，好似《迷網》咁有好多喊戲，拍嘅時候要扮睇唔到身邊嘅嘢係最難，但當一action就投入咗，真係忘記咗身邊有啲咩事發生。（忘我？）係㗎！我都好想之後啲戲，講普通對白，都可以投入到連叫cut都聽唔到。」



不過，陳曉華亦明白做演員，可能要犧牲感情生活，「如果o依家我遇到個鍾意嘅對象拍拖，但係我又開套劇好忙，咁咪冇時間培養感情囉！既然係咁，我唔想拍拖住。」但講到擇偶條件她仍然好雀躍話：「好多㗎！（使唔使識跳舞？）（因同狄易達拍過拖）哈哈！唔使啦！可以同我一齊打機啦！跟住佢會整嘢食，因為我唔會整，但可以負責洗碗嘅，會同我一齊睇我做嘅劇，唔好講大話，乖乖哋就好。」



