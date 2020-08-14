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染新冠肺炎未曾用藥 施匡翹靠免疫力打勝仗

2020-08-14 列印
■施匡翹自言已有抗體。
■施匡翹終於完成隔離返家。
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　　早前確診新冠肺炎的施匡翹，前日終完成隔離，離開鯉魚門隔離營返家，自7月18日確診送院後，她一直沒有用藥，希望以免疫力對抗病毒，如今終於「打勝仗」，可喜可賀！她說：「昨日（前日）抽血後，即晚通知可以離開，醫生恭喜我指血液已有抗體，之後都不用再隔離，皆因有抗體便代表不會傳染他人。醫生叫我不用擔心，反而要做足防疫措施，保持衛生，避免再感染，始終抗體不知能維持多久，一定要做好防疫措施。」施匡翹再三感謝大家關心。

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