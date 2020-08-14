﻿myTV SUPER 1台 重點10時半時段 Gigi姐《Gi味俱全2》載譽歸來

無線昨日舉行myTV SUPER《Gi味俱全2》記者會，特別邀請曾於劇集《On Call36小時II》中飾演其兒子的馬國明出席，更即席向黃淑儀討教煮食心得，黃淑儀更示範炮製香椿醬拌素蝦蒸雞蛋，色香味俱全。



黃淑儀 (Gigi姐) 入廚資歷超過60年，曾拍攝多個飲食節目，由《吾淑吾食》、《吾湯吾水》系列，以至《Gi味俱全》第一季均受觀眾歡迎。今次《Gi味俱全2》載譽歸來，Gigi姐會繼續利用時令食材，以簡單易明的方法製作出男女老少咸宜的菜式。即使不懂下廚的觀眾，也可以跟着食譜製作，令人人也可享受下廚的樂趣。



問到《Gi味俱全2》跟《Gi味俱全》有何不同?Gigi姐好有心，話今次更加着重餸菜對身體的好處，以增強大家的抵抗力。另外，Gigi姐亦透露，「會介紹多款大家在家裏可以手到拿來的現成材料，例如罐頭和醬料，來變化創造出色香味俱全的餸菜。」



介紹中西合璧菜式



講到新一輯的推介菜式，Gigi姐說，「頭幾集有我最拿手的中西合璧菜式，例如蝦醬炸雞，蝦醬畀人的感覺是中式，但炸雞又帶點外國及韓國的色彩。另外又會介紹咖哩牛仔骨，中式牛柳大家都吃得多，但加上印度風味的咖哩又是一個新配搭。還有用牛奶來煲雞湯，一聽就知是中西合璧的菜式。」至於今輯是否繼續奉行「不時不食」的原則？Gigi姐答得好快，「不止是今次，尤其是現在，大家都減少出外購物改為網購，因此有更多機會從網上搜羅世界各地的新鮮食材！」



拍攝期間做好防疫



因為疫情持續，Gigi姐好關心觀眾，所以今輯會分享醫師提供給她的抗疫湯方。雖然曾多次拍攝烹飪節目，但Gigi姐拍攝今輯時坦言有點難度，「本來拍攝烹飪節目是很容易的事，但現在就要顧及各工作人員及保持拍攝場地的衞生，在拍攝期間做好防疫工作。」對於拍攝難忘事，Gigi姐笑言，「我發現了一件事情，這個節目的工作人員每次來到現場，第一時間就是拿着拍攝流程表來研究。我一直以為他們是為了關心當天的拍攝流程，原來他們最想知道當天我會煮什麼菜式，有甚麼好吃的，當流程表是餐牌一樣！」



節目：《Gi味俱全2》



主持：黃淑儀



播放時間︰8月13日起逢星期四，Gi味俱全專區上架；myTV SUPER 1台(CH.80)8月13日起逢星期四晚上10時30分播映