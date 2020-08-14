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吳雨霏「避炎」變Play Group老師

2020-08-14 列印
■吳雨霏望喚起大家對女孩被逼童婚的問題。
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　　育有一對子女的吳雨霏（Kary）近年甚少在公開場合露面，生活重心在老公及仔女身上，在疫情下，Kary變身Play Group老師，一手一腳製作教材，做勞作、小實驗，讓小兄妹不會因留在家中而覺得沉悶乏味。

　　Kary近期應國際培幼會邀請拍攝短片，她表示過去半年，疫情加劇了發展中國家的貧窮問題，令女孩更容易被逼童婚，以換取食物和禮金救助家人。Kary認為必須確保女孩有接受教育的機會，打破跨代貧窮的惡性循環。

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