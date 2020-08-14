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《職業特工隊7》片場爆炸激嬲靚佬湯

2020-08-14 列印
■靚佬湯拍戲一向唔錫身。
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　　荷里活巨星湯告魯斯主演及監製的新片《職業特工隊7》因受疫情影響，停工5個月，到上月初才再開工。但昨日又再傳出片場發生意外，據指本周初在牛津郡拍攝一場電單車追逐戰，但其中一架電單車發生爆炸，幸而沒有人受傷，但就令到拍攝工作再度受阻。事發後當地消防署派出五架消防車到場戒備，亦有救護車到場，醫護人員為肇事電單車的特技人進行檢查。

　　有指該場戲要花200萬英鎊拍攝，而且籌備了六個星期，如今化為烏有，令靚佬湯十分激氣！

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