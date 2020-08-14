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﻿疫情反覆　防疫裝備冇鬆懈 劉青雲夫婦十分鐘掃完貨速逃

2020-08-14 列印
模範夫妻 ■青雲與Amy結婚22年仍甜蜜恩愛，仲出親街都有影皆雙。
雙重保護 ■劉氏夫婦日前戴晒口罩、面罩太陽帽落街買嘢，Amy仲戴多副安全眼鏡護目O添！
超市入貨 ■Amy在超市內旋風式購糧食、日用品，其間仲有睇盆栽。
用袋護手 ■雖然今次Amy冇戴醫療手套，但她亦隨手用環保袋護手推開膠簾入舖。
會合老婆 ■為盡快返歸，青雲同太太會合後再分頭買嘢。
幫手拎嘢 ■青雲幫太太拎粗重嘢，等Amy輕輕鬆鬆去超市購物。
極速埋單 ■僅用咗10分鐘掃貨的Amy以自助收費機嘟卡畀錢，衛生又快捷！
久未露面 ■青雲對上一次出席公開活動，已是去年5月舉行的電影《拆彈專家2》煞科宴。
抗疫代表 早前疫情緩和，本報記者拍得青雲夫婦去西貢市中心寄信，當時二人帶晒口罩和帽，Amy更戴埋一次性醫療手套以策安全；而青雲每次都做「跟得老公」幫手拎重嘢，非常貼心。
﻿疫情反覆　防疫裝備冇鬆懈 劉青雲夫婦十分鐘掃完貨速逃
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        新冠肺炎疫情持續，家住西貢的劉青雲和太太郭藹明（Amy）唔敢鬆懈，加上西貢近月有多宗確診，所以兩公婆日前快閃西貢市中心超市「補倉」，Amy仲戴上「Lab用安全眼鏡」雙重護目，兩公婆由揀到畀錢只用咗10分鐘，一離開超市即駕車飛返屋企。



自年初爆發疫情後，唔使開工的劉青雲便化身「跟得老公」，經常陪老婆郭藹明落街買餸，而且兩人都好聽話，每次都做足防疫措施先出動，好似今年5月中，即使本港確診數字大幅下降，兩公婆去西貢市中心寄信也戴晒口罩、黑超和面罩太陽帽，Amy仲誇張到戴埋一次性醫療手套，非常謹慎！反觀不少市民卻開始鬆懈，有群組更除「罩」唱歌跳舞開P，搞到上月社區大爆發，至今累積個案已破4千宗。

高度戒備

  街市成為受感染的高危地方，一向鍾意去九龍城街市買餸的劉青雲夫婦亦暫時留「西」消費，近日較多去寓所附近的超市添置糧食及日用品。日前下午2時許，兩公婆又去西貢市中心買嘢，由於疫情嚴峻，Amy繼續高度戒備，戴上面罩太陽帽加口罩，並以環保袋代替手套，笠住玉手推開膠簾進入一間小舖睇有機食品。見店內人少少，她即把面罩太陽帽拉到落頸，一邊揀嘢一邊等老公，估唔到今次Amy仲Upgrade咗一副Lab用安全眼鏡，實行雙重護目！

超市快閃

  郭藹明會合青雲後再分頭行事，青雲先將太太啱啱買的一袋二袋東西放上車，Amy就兩手揈揈行去附近的超市買嘢，其間又在園藝部駐足睇盆栽，大概花了10多分鐘便火速買齊所有必需品兼畀埋錢走人，最後青雲亦趕到幫手拎粗重嘢，並雙雙到停車場取車離開。此趟，劉氏夫婦落區不足一個鐘就返屋企，非常快手，周圍都有確診者，梗係火速返歸Stay home最安全啦！

採訪：張詠森
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