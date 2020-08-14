﻿疫情反覆 防疫裝備冇鬆懈 劉青雲夫婦十分鐘掃完貨速逃

新冠肺炎疫情持續，家住西貢的劉青雲和太太郭藹明（Amy）唔敢鬆懈，加上西貢近月有多宗確診，所以兩公婆日前快閃西貢市中心超市「補倉」，Amy仲戴上「Lab用安全眼鏡」雙重護目，兩公婆由揀到畀錢只用咗10分鐘，一離開超市即駕車飛返屋企。







自年初爆發疫情後，唔使開工的劉青雲便化身「跟得老公」，經常陪老婆郭藹明落街買餸，而且兩人都好聽話，每次都做足防疫措施先出動，好似今年5月中，即使本港確診數字大幅下降，兩公婆去西貢市中心寄信也戴晒口罩、黑超和面罩太陽帽，Amy仲誇張到戴埋一次性醫療手套，非常謹慎！反觀不少市民卻開始鬆懈，有群組更除「罩」唱歌跳舞開P，搞到上月社區大爆發，至今累積個案已破4千宗。



高度戒備



街市成為受感染的高危地方，一向鍾意去九龍城街市買餸的劉青雲夫婦亦暫時留「西」消費，近日較多去寓所附近的超市添置糧食及日用品。日前下午2時許，兩公婆又去西貢市中心買嘢，由於疫情嚴峻，Amy繼續高度戒備，戴上面罩太陽帽加口罩，並以環保袋代替手套，笠住玉手推開膠簾進入一間小舖睇有機食品。見店內人少少，她即把面罩太陽帽拉到落頸，一邊揀嘢一邊等老公，估唔到今次Amy仲Upgrade咗一副Lab用安全眼鏡，實行雙重護目！



超市快閃



郭藹明會合青雲後再分頭行事，青雲先將太太啱啱買的一袋二袋東西放上車，Amy就兩手揈揈行去附近的超市買嘢，其間又在園藝部駐足睇盆栽，大概花了10多分鐘便火速買齊所有必需品兼畀埋錢走人，最後青雲亦趕到幫手拎粗重嘢，並雙雙到停車場取車離開。此趟，劉氏夫婦落區不足一個鐘就返屋企，非常快手，周圍都有確診者，梗係火速返歸Stay home最安全啦！



採訪：張詠森