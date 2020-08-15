  • 2020年8月15日 星期六
  • 30º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎行蹤港鐵口罩立法會選舉

日報新聞 > 娛樂

為「造人」奇招盡出 林志玲尿布收枕頭底

2020-08-15 列印
■林志玲笑言婚後更愛日籍老公AKIRA。
■林志玲為了快點做媽咪，出盡奇招。
Previous Next

　　林志玲近日大方跟媒體分享婚後生活，自爆比單身的時候多了安全感，而且婚後愈來愈愛日籍老公AKIRA，發現他原來很可愛，即使在家裏練舞也非常可愛，讓她心動不已。

　　林志玲透露在家無聊時，兩夫妻會輪流下廚，還稱AKIRA用大骨湯熬製超級無敵好吃的拉麵，導致她胖了不少。被問到「造人」進度？林志玲甜笑說：「就知到你們會問，我希望給很肯定答案，但還沒有；大家有建議嗎？」她透露，不少友人送上助孕禮物，像是小朋友的尿布、小朋友抓周的東西，或是好孕棉要她放在枕頭下，她笑稱現在枕頭愈來愈高。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd