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與歌手男友甩拖　 Miley Cyrus自爆16歲失身

2020-08-15 列印
■Miley與Cody拍拖時，經常放閃。
■Miley與里安前年拉埋天窗，去年8月離婚。
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　　27歲美國歌手Miley Cyrus去年8月宣佈與影星里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）離婚後，即搭上女商人Kaitlynn Carter，但戀情只維持了一個月，10月時Miley被拍到與澳洲歌手Cody Simpson咀嘴，令戀情曝光，二人一直打得火熱，不時在網上公開親密照，昨卻傳出他們分手的消息。Miley昨在社交網直播中承認與Cody已分開，二人再見亦是朋友，因此大家若果下星期看到他們一起外出或食薄餅，不要感到驚訝。

　　Miley前日接受網台節目訪問時自爆16歲時失身畀影星前夫里安，但里安並不知情，因她欺騙了對方10年；她更自爆首次的性經驗，其實是與兩名女性發生，是在認識里安之前幾年。

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