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鬼馬Eason拍廣告笑聲不斷

2020-08-15 列印
■Eason再與麥當勞合作，表現鬼馬。
■吳剛被指拖欠Eason演唱會門票退款。
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　　陳奕迅（Eason）再度與麥當勞合作拍攝最新品牌廣告片，鬼馬的Eason做出多個搞笑表情，令拍攝現場笑聲不斷。廣告片中，Eason以一身休閒打扮，Sharp醒粉紅色上衣搭配牛仔褲凸顯個人活力，親身示範如何用麥當勞App「嘟」盡最勁着數。

　　此外，Eason去年於紅館舉行的演唱會因受社會運動影響而取消，主辦單位已於今年4月底退款，但有報道指有人爆料稱吳剛師傅代購Eason合共34張演唱會門票，涉款約三萬多元，但吳剛拖數至今仍未退款，買家最終報警求助，不過亦有消息指吳剛曾確診新冠肺炎。

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