﻿留家抗疫 Stay home煮飯餵男友 黃智雯超市入手成車餸

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，還爆發「娛樂圈群組」感染，確診的女歌手施匡翹曾到將軍澳電視城錄影及上戲劇班，牽連TVB近百職藝員要進行檢測。曾停拍的新劇《刑偵日記》雖然好快復工，但政府再急推「加辣」抗疫措施，電視台無奈煞停外景拍攝。有份演出《刑》劇的黃智雯（Mandy）日前就去又一城超市買咗成車餸，準備日日煮飯畀同居男友詹文天（Anthony）食，不過佢對於揀食材方面好似有啲障礙，仲惆悵到狂撥頭髮，最終向工人姐姐求救先搞得掂！



















施匡翹於上月18日確診新冠肺炎，曾跟她接觸的游嘉欣因正趕拍《刑偵日記》，並與戴祖儀、黃子桐有對手戲，搞到同劇台前幕後要即時停工做檢測，好彩黃智雯、王浩信及袁偉豪等的結果均呈陰性；但復工冇耐，政府於上周27日便宣佈，限聚令由四人減為二人、室外及公眾地方強制戴口罩，以及食肆繼續禁晚市堂食，不少市民都買定糧食、物資長期作戰，Mandy亦唔例外，日前趁唔使開工便帶埋工人姐姐去又一城超市「上倉」。



智囊團幫手



跟珠寶集團高層男友詹文天相戀8年、去年底被爆於將軍澳豪宅同居試婚的Mandy，當晚7點以素顏、街坊Look現身，見她全程低頭狂撳手機，邊買邊向電話中人報告，估計都係向Anthony諮詢意見。不過，揀新鮮食材始終都要親身以肉眼去睇，曾於《美女廚房》獲讚「入得廚房出得廳堂」的Mandy，估唔到喺買餸方面被考起，唔知係有選擇困難定唔識分啲食材靚唔靚呢？佢經過冷藏櫃睇咗好耐都冇出手，卒之等到工人姐姐行埋嚟，Mandy就即刻拎起啲豬肉、牛肉問意見。



入貨冇盲搶



好在多得工人姐姐詳細講解，Mandy先成功購入一堆蔬菜和肉類，而靠自己揀嘅就有Nuts、雞蛋等「零挑選技巧」可言的食品，不過見她在選購過程中瘋狂撥頭髮，相信花多眼亂的產品足已令Mandy好頭痕！最後，Mandy又擸多咗幾罐午餐肉和大包水餃作儲備；埋單時，雖然購物車擺到滿晒，但二人份量都算正常，未見她有「盲搶」囤食糧，而且Mandy仲好環保自備購物袋，亦會同工人姐姐一人孭一袋，真係好down to earth。



採訪：譚壹致