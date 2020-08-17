《刑偵》殺青感謝台前幕後 惠英紅收花眼濕濕訴心聲

惠英紅（紅姐）去年憑劇集《鐵探》榮獲視后獎，該劇班底隨即再合作新劇《刑偵日記》，紅姐的戲份日前殺青，她在拍攝地特別「登高」公開感激眾台前幕後人員，監製代表全體人員向紅姐贈花，她更感動到眼濕濕！



惠英紅（紅姐）在新劇《刑偵日記》中的戲份日前殺青，她特別站上木箱上，向台前幕後人員表達謝意，她說：「親愛的！今次同大家合作真係好開心，我可能有好多歇斯底里的戲，令到大家覺得我有少少難受，但我希望大家唔好介意，我有時係有少少脾氣，我希望你們大家明白，其實我好愛你們。」紅姐講完已眼濕濕，現場人員紛說「我都好愛你呀！」回謝。



該劇監製關樹明代表劇組王浩信、黃智雯、陳煒、姜皓文、黎諾懿等，送上大束鮮花向紅姐致謝。紅姐坦言在片場少說話，可能其他人以為她黑口黑面，但只是認真拍攝的需要，她眼紅紅地說：「今次真的好辛苦，我好多這些（歇斯底里的）戲，所以都會緊張，催他們可否快一點，因為好怕情緒走掉，所以是加重了他們的壓力，我見到大家有壓力，不敢NG及重拍去遷就我，所以我真的很不捨得，但我又好開心，因為我終於殺青了！」台前幕後聞言報以拍掌歡呼！



紅姐感動到眼濕濕，陳煒貼心地為她抹淚，笑言紅姐臉上兩滴淚「吊咗好耐」，故忍不住出手幫她抹淚！陳煒與紅姐劇中是好姊妹，首次面對紅姐拍攝時打醒十二分精神，因紅姐好嚴謹及要求高。當陳煒見到紅姐與姜皓文排戲時已交足戲，被他倆嚇一嚇。陳煒笑指紅姐沒有發脾氣，拍攝初段較嚴謹，後段已輕鬆很多了。黃智雯與紅姐亦有幾場對手戲，有時會留在現場偷師，智雯劇中是飾演拆彈專家，要穿着7、80磅重的防爆衣上陣呢！