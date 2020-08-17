陳敏之傳避疫辭演 陳煒接棒《飛虎3》

陳敏之上月初亮相有份參演的新劇《飛虎之壯志英雄》（飛虎3）拜神儀式，有指敏之因曾在社交網分享涉政治議題疑遭內地網民抵制，而《飛虎3》是與內地平台聯手製作，故她被匆匆易角。



敏之在該劇的戲份未開始拍攝，陳煒近日收到指示加入該劇組，敏之暫未回應易角事件，有指敏之是因擔心新冠肺炎疫情未穩，早前向高層表達憂慮，《飛虎3》開鏡後，本港的疫情爆發第三波，令敏之更擔心家人的健康風險，故提出辭演。邵氏高層樂易玲接受敏之辭演的理由，並安排陳煒接演。陳煒同時要拍攝《刑偵日記》，當被問到是否接演《飛虎3》時，她表示：「工作一直是由公司安排，我接到演出工作就做，是否接演就不太清楚。」圖：資料圖片