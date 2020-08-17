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YoYo賀失而復得 李若彤自揭54歲

2020-08-17 列印
■李若彤昨日踏入54歲。
■YoYo分享性感靚相。
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　　陳自瑤（Yoyo）的社交網帳戶早前遭盜用，昨午終重開，YoYo特別分享多張Bra-top性感照慶祝，並坦言為事件失眠兩晚。另外，昨日是「美魔女」李若彤生日，她大方留言道：「迎來了自己54歲的生日」，並晒出偶像張學友廿多年前拍戲時送給她的親筆簽名CD，又興奮地透露學友已親口向她說「生日快樂」！圖：網上圖片
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