YoYo賀失而復得 李若彤自揭54歲
再多33員工確診 佔全公司三分一 貨櫃碼頭宏記港務大爆疫
本港昨日新增七十四宗新冠肺炎確診個案，較早兩日同為數十宗反彈近一倍，肇因是葵涌貨櫃碼頭「宏記港務操作有限公司」疫情擴大，再多三十三名員工染疫，患者佔全公司人手近三分一。當局指患者共用休息室，如家庭群組...
2020-08-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
外交部：蓬佩奧行徑像打雞血重複謊言 美擬宣佈將孔子學院列外國使團
中美關係緊張持續，美方這次瞄準孔子學院。彭博報道，美國國務院擬要求獲中國資助的孔子學院登記為「外國使團」。美國國務卿蓬佩奧和捷克總理巴比什會面時，大肆批評中國共產黨威脅捷克的自由和主權，又指中國在全球...
2020-08-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
白俄反政府示威至少兩死拘數千人 普京保證必要時提供軍事援助
白俄羅斯總統盧卡申科第六度連任觸發的反政府示威，持續一周仍未平息，造成至少兩人死亡，數千人被捕。盧卡申科昨日表示，已獲俄羅斯總統普京保證，必要時會提供軍事援助，確保白俄羅斯安全。歐盟則表明，將對白俄羅斯實施制裁。 歐盟表明制裁 盧卡申科與普京通電話後表示，已獲對方保證，必要時會提供軍事援助，確保白俄羅斯安全，但有關說法暫未獲俄方證實。盧卡申科又指，連日的示威有顏色革命影子，指有外國勢力介入，當局關注北約將在波蘭及立陶宛舉行的軍事演習，形容是軍事威嚇。歐盟表明，將對選舉造假的白俄羅斯官員實施制裁，美國亦指選舉有不公平的地方。 示威浪潮不斷擴大，有數千人包圍國營電視台，不滿報道...
2020-08-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
地利根德閣寧靜舒適
中半山地利根德閣乃本港著名豪宅，所處地勢較高，加上鄰近中環商業區，吸引不少城中富豪進駐。是次精選該屋苑一個大單位，面積2559方呎，採四房一套間隔，一室品味裝潢，再配以獨特畫作，別具特色，住客更可從大...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中美仍存暗湧 華企或再受打擊 港股本周料表現牛皮
中美首階段貿易協議評估會議押後，兩國關係存在暗湧，上周港股低成交下升穿二萬五關。市場人士認為，美國針對中國企業行動憂慮未消，料本周港股於24800至25300點之間牛皮上落。 中美角力不斷，美國展開針...
2020-08-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
奪冠「高」手坐鎮 國米「薩」入決賽
國際米蘭連續九年無冠，期間更未曾打入決賽，今晚歐霸四強對薩克達再一次挑戰宿命。幸好，陣中現時有兩奪此賽事錦標的中堅高甸坐鎮，有望在德國杜塞爾多夫再過一關躋身決賽，直取主勝。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周二凌晨3:00直播） 自一○至一一球季捧走意大利盃後，國米便陷入錦標荒，期間三度打入盃四強都無緣決賽，包括今季兩回合1:2不敵最終盟主拿玻里。不過，老將高甸過去曾兩度帶領馬德里體育會稱霸歐霸，其豐富的奪標經驗正是藍黑軍團的無價寶。此子近期回勇，在過去兩圈歐霸淘汰基達菲及利華古遜都表現出色，藉死球助攻更是一大利器。 他透露復甦原因：「我用...
2020-08-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
善用空餘時間 五套必定要看的Netflix影集
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
唔靠富老竇 IG貼性感相谷網店生意 港姐王卓淇收淫相兼被問價
2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）經常於社交網晒42長腿及螞蟻腰，成功獲網民封為新一代「性感女神」。家有經營護膚品生意的富爸爸，自小衣食無憂的Erin近年轉戰商界，開網店賣護膚及減肥產品，自家品牌E...
2020-08-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
慧眼看世界——內循環的絕招
中國受到疫情及美國推動「去全球化」影響出口表現，加上洪災和蝗蟲肆虐，令全球懷疑國家主席習近平提出的「經濟內循環」能否力挽狂瀾，不讓中國經濟硬?陸。近日中國商務部公佈全國多個地區將成為數碼人民幣試點，相信這會為內地經濟帶來翻天覆地的轉變。 數碼貨幣的好處，是區塊鏈科技應用上人所共知的事。政府想透過這措施達到更易管治控制的目標，還是站在人民支付更方便和安全的角度考慮，在中國當下的政經環境來說，還是利多於弊。為甚麼？ 一直以來，世界各地打貪的其中一個方法，就是發行新幣取代舊幣，藉以將貪官放在地底的金錢無效化，或迫使這些黑錢見光，然後進行打擊。中國將人民幣數碼化，除了能反貪外，也連...
2020-08-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——巴特殊四戰楠索普錦標
英國快馬「巴特殊」於今年先後贏出一級賽皇席錦標和二級賽英皇佐治錦標後，已落實於本周五在約克馬場競逐一級賽楠索普錦標。今次是「巴特殊」第四次出戰該賽，過去三屆只曾在上屆贏馬，不過當時牠是以刷新場地紀錄時間，大勝對手三個多馬位而回。今次「巴特殊」再次出賽，暫時是一點五倍大熱門，其最主要對手是今年三戰全勝的「美藝力量」。 馬場浮世繪
2020-08-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6