施匡翹：醫生建議我不用藥

施匡翹早前確診感染新冠肺炎，隔離24日康復出院，期間沒接受藥物治療。日前有網民撰文指「施匡翹做了一個最壞的榜樣」，質疑她不接受藥物治療有浪費病牀及增加醫護工作之嫌。



施匡翹昨於社交網貼文回應稱：「由入院起，整個過程都遵從醫生的診斷及安排……期間主診醫生建議我不用藥，原因是由於我一直沒有特別的病徵和年齡不大，一般會慢慢好起來，在完全信任主診醫生的專業下，選擇這個情況下最合適的治療方法……在這裏再次衷心感謝所有的醫護人員。」