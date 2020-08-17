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天木純確診留家休養康復

2020-08-17 列印
■天木純向擔心她病情的Fans致歉。網上圖片
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　　現年24歲的日本I Cup性感水着偶像天木純昨於社交網透露，確診感染新冠肺炎12天後已告康復！天木純確診後未有入院，她說是遵從醫療中心的指示，一直留家休養，她亦為自己染病令到Fans擔心而道歉！

　　74歲金球視帝Brian Cox，近日受訪時自爆曾確診新冠肺炎，患糖尿病兼年事已高的他，是在體內驗出抗體才知曾染疫。
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